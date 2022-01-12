Сотрудник Белгородэнерго удостоен государственной награды

Фото: ПАО «Россети Центр».

Указом Президента Российской Федерации № 525 от 10.09.2021 года за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоен электромонтер по испытаниям и измерениям 4 разряда Борисовского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Юрий Солоха.

Государственную награду заслуженный энергетик получили из рук Первого заместителя Губернатора Белгородской области – министра цифрового развития области Евгения Мирошникова.

В Белгородэнерго Юрий Солоха трудится четверть века. Начинал электрослесарем по ремонту оборудования распределительных устройств. С 2008 года работает электромонтером по эксплуатации распределительных сетей Борисовского РЭС. По долгу службы осуществляет плановые и послеаварийные осмотры линий электропередачи и подстанций 0,4-10 кВ, проводит испытания и измерения параметров энергооборудования, определяет места повреждения. Хорошо знаком со схемами линий электропередачи 0,4-6-10 кВ, их техническими параметрами и компоновкой оборудования, поэтому свою работу выполняет планомерно и качественно, что особенно важно в аварийных ситуациях.

«За надежным электроснабжением жителей и предприятий регионов стоит непростой и самоотверженный труд энергетиков. Такие специалисты, как Юрий Солоха, многие годы несут огромную ответственность, являются опорой и примером для окружающих их специалистов, готовы в любой момент прийти на выручку. Заслуженные энергетики – гордость нашего коллектива! Их профессионализм, знания и опыт служат надежной основой развития электросетевого комплекса», – отметил генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.