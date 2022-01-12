Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.
В Брянске определили места для Крещенских купаний. Об этом сообщают 12 января в Брянской городской администрации.
Как и в прошлом году в городе подготовят три купели:
Володарский район:
— река Десна в районе городского пляжа (подъезд со стороны ж/д вокзала);
Фокинский район:
— озеро ГРЭС в посёлке Белые Берега;
Бежицкий район:
— река Десна в районе ГРК «Бристоль».
Здесь купания пройдут с 22.00 18 января до 24.00 19 января. Во время купаний у купелей будут дежурить водолазы, спасатели, медработники и сотрудники полиции для обеспечения безопасности и общественного порядка.
Накануне к местам омовений расчистят подъездные пути организуют парковки. На берегах установят палатки для переодевания, мачты освещения. Трапы для схода в воду. Также завезут дрова для костров, почистят дно.
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