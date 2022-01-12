В Брянске в 2022 году отремонтируют бассейны в девяти детских садах

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в 2022 году капитально отремонтируют бассейны в девяти детских садах. В Бежицком районе это дошкольные учреждения под номерами 147, 154, 155, в Володарском - №63 и 141, в Советском - №127, 139, 150, в Фокинском - в детсаду №144.

На работы выделят 27,7 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Всего в Брянске в школах и детсадах есть 41 байссейн. 20 процентов из них давно не работают, так как находятся в плохом состоянии. 40 процентов работают, но требуют основательного ремонта.

Кстати, в прошлом году за 21,8 миллиона рублей удалось отремонтировать три бассейна - в школе №66, гимназии №1 и в детском саду №26 «Добрынюшка».