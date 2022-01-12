В Брянской области ждут скачок заболеваемости коронавирусом из-за омикрона

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области через две-три недели ждут скачок заболеваемости коронавирусом из-за распространения нового штамма - омикрон. Об этом рассказал директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба, которое прошло 11 января.

- Учреждения здравоохранения ожидают массовые обращения жителей области, - говорят в пресс-службе правительства региона. - Поэтому сейчас все силы и средства брошены на обеспечение лечебных учреждений всем необходимым, в том числе запасом средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

В этот раз основной упор сделают на поликлиники. Сейчас рассматривают возможность перепрофилировать как можно больше специалистов для лечения коронавируса.

Жителям напоминают о необходимости прививаться. А тем, кто сделал укол полгода назад, - ревакцинироваться.