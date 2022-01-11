В Брянске на строящемся мосту на набережной уложили 68 балок

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на строящемся мосту на набережной уложили 69 железобетонных балок. Всего уложат 198, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Из 12 пролетов полностью закрыли три, еще два – частично. До нового моста строители забетонировали часть колонн у двух опор, которые граничат с Десной. Здесь установили строительные леса для ввязки арматурных каркасов не только для оставшихся колонн, но и ригелей. Для заливки применяют бетон с противоморозными добавками.

Напомним, новый мост заменит существующий понтонный, эксплуатируемый больше 25 лет. Он будет шире и длиннее - четырехполосный протяженностью 270 метров.

Также продолжают работы и на участке насыпи протяженностью около 700 метров. Она соединит новый мост с дорогой – защитной дамбой «Брянск–I — Брянск–II». Ответвление будет иметь выход на кольцевую развязку, ранее уже сформированную здесь.

Из-за снежного покрова работы на с полотне дороги сейчас приостановили. Но строители успели сделали насыпь и приступили к формированию слоев дорожной одежды. Кроме того, на 700-метровом участке по обеим сторонам уже установили и подключили больше 35 светодиодных светильников. Сейчас бурят ямы и устанавливают опалубочные бетонные кольца для фонарных столбов на одном из двух съездов. В общей сложности на съездах дорожникам предстоит поставить 16 светильников.

Работы на мосту ведут в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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