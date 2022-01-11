В Брянске в рамках фестиваля "Том Сойер" отремонтировали дом на улице Горького

Фото: «Том Сойер Фест – Брянск».

В Брянске завершили первый сезон фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер". Волонтеры отремонтировали дом №10 на улице Горького.

- Это типичный образец жилой городской застройки начала 20-го века, - пишут организаторы фестиваля. - В конце 19-го - начале 20-го веков на этом участке в квартале №12 находился дом начальника кузнечной мастерской Брянского Арсенала, подполковника Николая Рудникова. В 1920-1930-х годы здесь жил повар Матвей Гаврилко, до революции – владелец «Московской столовой» на Комаревской улице - современная улица Фокина.

Волонтеры на открытии фестиваля.

В фестивале участвовали 25 добровольцев. Строительные работы проводили с июля по октябрь 2021 года.

Ребята зачистили фасад от старой краски, покрыли дерево антисептиком и пропиткой. Выбрали цвет новой краски - дом стал серо-красным. В красный выкрасили и деревянный забор, который перед этим зачистили. Волонтеры укрепили нижний каменный этаж, отмостку. Восстановили наличники и другие деревянные элементы фасада.

На доме появились исторические адресные таблички. На них указали современное и историческое названия улиц - Горького и Авиловская.

В пристройке заменили крышу. Эту работу выполнили строители. Их труд оплатили партнеры фестиваля и жители дома. К фестивалю подключились и горожане. Они пожертвовали на ремонт дома 17 тысяч 295 рублей.

В планах у команды «Том Сойер Фест – Брянск» – найти дом для второго сезона.