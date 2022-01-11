Унечский РЭС «Брянскэнерго» отмечен грамотой главы администрации района

Фото: «Россети Центр».

Коллектив Унечского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» отмечен администрацией Унечского муниципального района области. Начальнику подразделения Ковалеву Ивану Ивановичу вручена Почетная грамота.

Награды Унечский РЭС удостоен за достигнутые успехи в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности. Он регулярно участвует в смотрах – конкурсах, проводимых на территории муниципалитета, направленных на обеспечение безопасности жителей. При возникновении внештатных ситуаций, ставших следствием неблагоприятных погодных условий, коллектив Унеского РЭС оперативно принимает необходимые меры по восстановлению нарушенного энергоснабжения потребителей.

Унечский РЭС – один из лидеров среди производственных подразделений «Брянскэнерго» на протяжении многих лет. В 2019 году бригада филиала, в состав которой вошли сотрудники этого подразделения, на соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4/10 кВ «Россети Центр» – управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» заняла первое место. Тогда соперниками брянских энергетиков были коллеги из 20 регионов.

В октябре 2021 года команда РЭС стала победителем аналогичных внутренних соревнований, которые проводились среди 29 команд Брянскэнерго и Брянскэлектро. Кроме того, в смотре-конкурсе «Лучший РЭС», который ежегодно проводится первичной профсоюзной организацией филиала, по итогам работы в 2021 году наилучшие результаты также показал район электрических сетей Унечского района.

«Все победы и награды команды Унечского РЭС заслужены честным трудом, – отмечает заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Александр Косарим. – В этом подразделении работает дружный сплоченный коллектив, каждый член которого является высококвалифицированным профессионалом, а главная цель работы – обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения жителей района».