В Брянске в 2022 году капитально отремонтируют три школы

Фото: МБОУ СОШ № 60 г. Брянска.

В Брянске в 2022 году по федеральной программе капитально отремонтируют три школы: №2, 5 и 60. На это выделят порядка 200 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Все три школы расположены в Советском районе.

- Проектно-сметная документация на капитальный ремонт объектов уже подготовлена и прошла государственную экспертизу, - говорят в мэрии.

Старешей школе №2 в этом году исполнится 85 лет. Школу №60 построили в 1985 году.

В прошом году за федеральные деньги отремонтировали школу №34 в Володарском районе. От прежних сооружений оставили только внутренние части стен. Все остальное демонтировали и заменили на новое.