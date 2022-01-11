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Общество11 января 2022 9:25

В Брянской области ожидают поставку вакцины от коронавиурса для подростков

Препарат "Спутник М" предназначен для ребят от 12 до 17 лет
Марина АНТОНОВА
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Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

В Брянской области ожидают поставку вакцины от коронавируса для подростков. Препарат "Спутник М" предназначен для вакцинации ребят от 12 до 17 лет включительно, сообщает ГТРК "Брянск".

- В течение полутра-двух недель мы будем понимать, в каком объеме, и когда будет поставка препарата для вакцинации подростков, - сказала врач-эпидемиолог Брянской областной инфекционной больницы Наталья Смиргинс.

В Брянской области от коронавируса привито с учетом ревакцинации почти 600 тысяч взрослого населения. Вакцина для подростков позволит охватить больше жителей региона. Массовая вакцинация от коронавируса в Брянской области началась год назад - 18 января.

Прививочные кабинеты продолжили работать и в новогодние праздники. Но желающих привиться было немного - 200 человек в сутки. До этого в день вакцинировались в 10 раз больше жителей.

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