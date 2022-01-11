В Брянской области к Госуслугам подключены 862,5 тысячи человек

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В Брянской области в единой системе идентификации и аутентификации зарегистрированы 862,5 тысячи человек. Это 83,3% от населения области старше 14 лет. Это те, кто имеют подтвержденную запись на Госуслугах и могут получать государственные услуги в электронном виде.

- Количество оказанных государственных и муниципальных услуг увеличилось в 2021 году в полтора раза по сравнению с 2020 годом, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области.

К концу 2021 года к системе электронного документоборота подключили все исполнительные органы власти в регионе, а также райадминистрации, контрольно-счетную палату области, облдуму, все государственные лечебные учреждения, лесничества, отделы и комитеты органов местного самоуправления.

В прошлом году к системе электронного документооборота подключили Брянскую городскую администрацию, 15 сельских администраций Брянского района, 32 районных отдела соцзащиты.

В 2021 году по льготной цене приобрести програмное обеспечения для электронного документооборота могли и предприниматели. На 17 декабря льготой воспользовались 374 субъекта малого и среднего бизнеса.