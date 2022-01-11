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Общество11 января 2022 7:35

В Брянске с 11 января подороржал проезд в автобусах

Наличными за поездку нужно платить 25 рублей
Марина АНТОНОВА
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При оплате картой проезд дешевле.

При оплате картой проезд дешевле.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске со вторника, 11 января, подорожал проезд в муниципальных автобусах. При оплате наличными поездка теперь обойдется в 25 рублей. При оплате банковской или транспортной картой - 22 рубля.

О повышении цен на проезд городские власти предупредили еще до Нового года.

Кстати, в некоторых маршрутных такси проезд подорожал до 25 рублей еще в декабре 2021-го. Первыми о повышении объявили водители маршрутки №34. Другие частные перевозчики не стали повышать цены на проезд и с 11 января.

- Ехала во вторник на 49-й маршрутке, - рассказала "КП-Брянск" горожанка. - Заплатила, как и раньше, 20 рублей. И водитель честно отдавал сдачу тем, кто передавал 25 рублей.

В троллейбусах стоимость проезда пока не повысили. По карте поезда в электрическом транспорте обойдется в 18 рублей, наличными - 22 рубля.

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