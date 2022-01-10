Брянская область в 2022 году получит больше 1 млрд рублей на капитальный ремонт школ

В регионе планируют отремонтировать 140 школ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область в 2022 году получит 1 миллиард 82 миллиона на капитальный ремонт школ. Соответствующее распоряжение подписал в конце прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин. На 2023 год на эти цели запланировано еще 399 миллионов рублей.

Деньги из федерального бюджета получат 80 регионов, сообщают в пресс-службе правительства РФ. Список первоочередных объектов капремонта сформировали по заявкам.

В Брянской области за два года планируют отремонтировать порядка 140 школ. Они находятся как в городской, так и в сельской местности.