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Общество10 января 2022 9:00

Брянская область в 2022 году получит больше 1 млрд рублей на капитальный ремонт школ

Еще почти 400 миллионов рублей предусмотрено на 2023 год
Марина АНТОНОВА
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В регионе планируют отремонтировать 140 школ.

В регионе планируют отремонтировать 140 школ.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Брянская область в 2022 году получит 1 миллиард 82 миллиона на капитальный ремонт школ. Соответствующее распоряжение подписал в конце прошлого года председатель правительства Михаил Мишустин. На 2023 год на эти цели запланировано еще 399 миллионов рублей.

Деньги из федерального бюджета получат 80 регионов, сообщают в пресс-службе правительства РФ. Список первоочередных объектов капремонта сформировали по заявкам.

В Брянской области за два года планируют отремонтировать порядка 140 школ. Они находятся как в городской, так и в сельской местности.

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