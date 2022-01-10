Фото: оперативный штаб.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 152 жителя региона, выздоровели 126 пациентов, зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4269 ПЦР-тестов.

В целом у 98199 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93689 жителей области, умерли 3017 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1289249.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 62 новых случая коронавируса. На втором месте Клинцы, где выявили 12 ковид-положительных. 11 человек заболели в Фокино. По 10 случаев зафиксировали в Брянском и Стародубском районах. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 января 2022 года:

— Брянск – 37854 (+62)

— Брянский район – 9705 (+10)

— Дятьковский район – 4952 (+3)

— Карачевский район - 3369 (+5)

— Клинцы – 3119 (+12)

— Трубчевский район – 2646 (+1)

— Новозыбков – 2624 (+2)

— Стародубский район – 2641 (+10)

— Навлинский район – 2348

— Унечский район – 2334 (+6)

— Жуковский район – 2275 (+8)

— Брасовский район – 1976

— Выгоничский район – 1907

— Комаричский район – 1738 (+3)

— Почепский район – 1725

— Климовский район – 1478 (+1)

— Фокино – 1474 (+11)

— Погарский район – 1439 (+2)

— Мглинский район – 1789

— Дубровский район – 1383

— Клетнянский район – 1380 (+1)

— Сельцо – 1332 (+9)

— Суземский район – 1064

— Злынковский район – 1051

— Суражский район – 1005

— Клинцовский район – 971

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 754 (+2)

— Севский район – 624

— Жирятинский район – 495 (+1)

— Рогнединский район – 220 (+2)

— Иногородние – 124 (1).