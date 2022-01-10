Фото: оперативный штаб.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 152 жителя региона, выздоровели 126 пациентов, зарегистрировали 7 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 4269 ПЦР-тестов.
В целом у 98199 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93689 жителей области, умерли 3017 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1289249.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 62 новых случая коронавируса. На втором месте Клинцы, где выявили 12 ковид-положительных. 11 человек заболели в Фокино. По 10 случаев зафиксировали в Брянском и Стародубском районах. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 19 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 января 2022 года:
— Брянск – 37854 (+62)
— Брянский район – 9705 (+10)
— Дятьковский район – 4952 (+3)
— Карачевский район - 3369 (+5)
— Клинцы – 3119 (+12)
— Трубчевский район – 2646 (+1)
— Новозыбков – 2624 (+2)
— Стародубский район – 2641 (+10)
— Навлинский район – 2348
— Унечский район – 2334 (+6)
— Жуковский район – 2275 (+8)
— Брасовский район – 1976
— Выгоничский район – 1907
— Комаричский район – 1738 (+3)
— Почепский район – 1725
— Климовский район – 1478 (+1)
— Фокино – 1474 (+11)
— Погарский район – 1439 (+2)
— Мглинский район – 1789
— Дубровский район – 1383
— Клетнянский район – 1380 (+1)
— Сельцо – 1332 (+9)
— Суземский район – 1064
— Злынковский район – 1051
— Суражский район – 1005
— Клинцовский район – 971
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 754 (+2)
— Севский район – 624
— Жирятинский район – 495 (+1)
— Рогнединский район – 220 (+2)
— Иногородние – 124 (1).