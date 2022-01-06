Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона, выздоровели 79 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3859 ПЦР-тестов.
В целом у 97561 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93106 жителей области, умерли 2886 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1274124.
Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 92 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем месте Брасовский район с 12 новыми случая заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 13 муниципалитетах региона.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 января 2022 года:
— Брянск – 37628 (+92)
— Брянский район – 9678 (+18)
— Дятьковский район – 4930 (+9)
— Карачевский район - 3363 (+9)
— Клинцы – 3090
— Трубчевский район – 2627
— Новозыбков – 2597
— Стародубский район – 2582
— Навлинский район – 2332 (+7)
— Унечский район – 2300
— Жуковский район – 2253 (+6)
— Брасовский район – 1971 (+12)
— Выгоничский район – 1906
— Комаричский район – 1733 (+1)
— Почепский район – 1722
— Климовский район – 1465
— Фокино – 1463 (+2)
— Погарский район – 1416
— Мглинский район – 1373
— Клетнянский район – 1362
— Дубровский район – 1366 (+8)
— Сельцо – 1321 (+4)
— Суземский район – 1062
— Злынковский район – 1050
— Суражский район – 1000
— Клинцовский район – 968
— Гордеевский район – 803
— Красногорский район – 748
— Севский район – 624
— Жирятинский район – 488 (+4)
— Рогнединский район – 217 (+2)
— Иногородние – 123.