Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 января 2022 года. За минувшие сутки заболели 174 жителя региона, выздоровели 79 пациентов, зарегистрировали 11 смертельных случаев, сообщают в региональном оперативном штабе. За сутки в государственных лабораториях выполнили 3859 ПЦР-тестов.

В целом у 97561 человек подтвердили коронавирус, вылечились 93106 жителей области, умерли 2886 пациентов. Общее число проведенных исследований на ковид-19 составило 1274124.

Больше всего заболевших в Брянске. За сутки здесь подтвердили 92 новых случаев коронавируса. На втором месте Брянский район, где выявили 18 ковид-положительных. На третьем месте Брасовский район с 12 новыми случая заболевания коронавирусом. Всего опасную инфекцию зафиксировали в 13 муниципалитетах региона.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 января 2022 года:

— Брянск – 37628 (+92)

— Брянский район – 9678 (+18)

— Дятьковский район – 4930 (+9)

— Карачевский район - 3363 (+9)

— Клинцы – 3090

— Трубчевский район – 2627

— Новозыбков – 2597

— Стародубский район – 2582

— Навлинский район – 2332 (+7)

— Унечский район – 2300

— Жуковский район – 2253 (+6)

— Брасовский район – 1971 (+12)

— Выгоничский район – 1906

— Комаричский район – 1733 (+1)

— Почепский район – 1722

— Климовский район – 1465

— Фокино – 1463 (+2)

— Погарский район – 1416

— Мглинский район – 1373

— Клетнянский район – 1362

— Дубровский район – 1366 (+8)

— Сельцо – 1321 (+4)

— Суземский район – 1062

— Злынковский район – 1050

— Суражский район – 1000

— Клинцовский район – 968

— Гордеевский район – 803

— Красногорский район – 748

— Севский район – 624

— Жирятинский район – 488 (+4)

— Рогнединский район – 217 (+2)

— Иногородние – 123.