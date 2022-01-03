Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 января 2022 16:22

В Брянском кардиодиспансере заработала система компьютерной томографии

Оборудование купили за счет областного бюджета
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском кардиодиспансере заработала система компьютерной томографии. Уникальное оборудование ввели в эксплуатацию с конце 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Оборудование купили за счет областного бюджета.

- Теперь в регионе есть возможность проводить уникальные диагностические исследования, - говорят в региональном правительстве - Для работы на новом оборудовании специалисты проходили обучение на базе федеральных клиник.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»

КАРТИНА ДНЯ