Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянском кардиодиспансере заработала система компьютерной томографии. Уникальное оборудование ввели в эксплуатацию с конце 2021 года. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Оборудование купили за счет областного бюджета.

- Теперь в регионе есть возможность проводить уникальные диагностические исследования, - говорят в региональном правительстве - Для работы на новом оборудовании специалисты проходили обучение на базе федеральных клиник.

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