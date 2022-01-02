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Общество2 января 2022 6:50

Председателем Брянского гарнизонного военного суда назначили Юрия Щербину

Впервые эту должность он занял в 2015 году
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: Брянский гарнизонный военный суд.

Фото: Брянский гарнизонный военный суд.

Председателем Брянского гарнизонного военного суда назначили Юрия Щербину. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщают «Брянские новости».

Юрия Щербину назначили на второй шестилетний срок. Об этом было известно еще в прошлом году. Тогда ему дали рекомендации от судейской коллегии.

Впервые на эту должность Юрия щербину назначили в 2015 году. Первый срок его полномочий закончился в 2021.

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