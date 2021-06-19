С 28 июня брянцы смогут полететь за границу. Фото: Международный аэропорт Брянск, vk.com.

Из Брянска с 28 июня возобновят перелеты за границу. Об этом в пятницу,18 июня, сообщили в соцсетях на странице Международного аэропорта Брянск.

Вылеты будут осуществляться из аэропортов Брянска и Ульяновска. Такое решение принял региональный оперативный штаб на основе распоряжения правительства и санитарно-эпидемиологических требований.

Сейчас уточняют список стран.

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