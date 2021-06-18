Осужденному брянскому майору полиции добавили год к наказанию

Преступления расследовали сотрудники региональных УФСБ и СУ СКР. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Брянской области осужденному майору полиции добавили один год к наказанию за превышение должностных полномочий. Экс-полицейский проведет в колонии общего режима шесть лет, сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Майор занимал должность начальника уголовного розыска в отделе полиции "Клетнянский".

- Установлены факты разглашения указанным руководителем служебной информации, а также получения от лиц заведомо ложных показаний об обстоятельствах совершенных преступлений в целях повышения статистических показателей, - говорят в региональном УФСБ.

В сентябре прошлого года полицейского приговорили к 3,5 годам лишения свободы и лишили звания "майор полиции". Но полицейский решил обжаловать приговор. В итоге наказание ужесточили до пяти лет колонии.

В апреле этого открылись новые обстоятельства. На бывшего правоохранителя завели уголовные дела за превышение полномочий и фальсификацию доказательств. В начале июня 2021-го мужчину по ним осудили. И добавили один год к прошлому сроку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».