В Брянской области с 18 по 30 июня ограничили посещение лесов

Запрет действует до 30 июня. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

- На территории лесничеств усилили патрулирование, - говорят в управлении лесами Брянской области. - В диспетчерских пунктах лесничеств и «Лесопожарной службы» организовали ежедневное дежурство. В круглосуточном режиме работает региональный диспетчерский пункт управления лесами Брянской области.

В состояние готовности привели все силы и средства для тушения пожаров, в том числе и резервные. На съездах в леса установили шлагбаумы.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах брянцам грозят штрафы от полутора до трех тысяч рублей. Если из-за этого случится лесной пожар, штраф увеличивается до пяти тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».