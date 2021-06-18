В Брянской области с 18 по 30 июня ограничили посещение лесов

Запрет действует до 30 июня.
Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
- На территории лесничеств усилили патрулирование, - говорят в управлении лесами Брянской области. - В диспетчерских пунктах лесничеств и «Лесопожарной службы» организовали ежедневное дежурство. В круглосуточном режиме работает региональный диспетчерский пункт управления лесами Брянской области.
В состояние готовности привели все силы и средства для тушения пожаров, в том числе и резервные. На съездах в леса установили шлагбаумы.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах брянцам грозят штрафы от полутора до трех тысяч рублей. Если из-за этого случится лесной пожар, штраф увеличивается до пяти тысяч рублей.
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