Ольга Павлова стала руководителем Контрольно-счетной палаты Брянской области

Фото: КСП Брянской области.

Ольга Павлова стала и. о. председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области. Она сменила на посту руководителя Юрий Девяткина, который написал заявление по собственному желанию.

Юрия Девятника освободили от занимаемой должности на заседании Брянской областной Думы. Оно прошло в пятницу, 18 июня.

- Валентин Суббот от депутатского корпуса поблагодарил Юрия Девяткина за плодотворную совместную работу и пожелал ему успехов, - говорят в пресс-службе облдумы.

Вскоре после сессии информация о прежнем руководителе исчезла с официального сайта региональной Контрольно-счетной палаты. Юрий Девяткин родом из Трубчевска. После учебы в школе милиции начал работать в Трубчевском РОВД. В 2000 году закончил институт МВД. После этого работал в отделе безопасности и борьбы с коррупцией. С 2003 года служил в УФСКН РФ по Брянской области. Прошел путь от начальника отдела до замруководителя.

С 2013 года перевелся в Москву на должность заместителя начальника столичного УФСКН. После ликвидации службы возглавил управление наркоконтроля ГУ МВД по городу Москве.

13 июня 2019 года Юрия Девяткина освободили от занимаемой должности. 31 мая 2020 года уволили из органов внутренних дел в связи с выходом на пенсию.

Ольга Павлова с 24 сентября занимала должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Брянской области.

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