В Брянске ушел из жизни бывший проректор БГУ Анатолий Прядехо

Фото: БГУ.

В Брянске ушел из жизни бывший проректор БГУ, последний из плеяды руководителей вуза советского периода Анатолий Прядехо. Это случилось в пятницу, 11 июня.

Анатолий Николаевич прошел путь от учителя физики и математики Денисковичской средней школы в Злынковском районе до доктора педагогических наук, ведущего профессора Брянского государственного университета. Анатолий Прядёхо больше 30 лет проработал первым проректором по учебной работе, а в последние годы – советником ректората в госуниверситете.

Анатолий Прядёхо был удостоен ордена «Трудового Красного Знамени», медали «К.Д. Ушинского». Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник Народного просвещения.

- Анатолий Николаевич умел работать и умел не мешать работать, - вспоминают о нем коллеги. - В сознание многих поколений вошел особый, «прядёхинский» стиль работы, когда, не считаясь со временем, подчас не имея выходных, Анатолий Николаевич полностью отдавался любимой работе, ставшей делом всей его жизни.

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