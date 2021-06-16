Фото: Брянский государственный цирк.

В Брянском цирке родилось четыре тигренка. 16 апреля на свет появились три детеныша у тигрицы Джины и тигра Грома. Их назвали Тея, Флора и Габи, пишут в группе брянского цирка в соцсетях.

8 мая родился еще один тигренок, тоже девочка. Ее назвали Майя.

"Пока тигрята были маленькими мы не могли поделиться со всеми этой радостной новостью, - пишут в брянском цирке. - Сейчас они уже окрепли и чувствуют себя замечательно!"

Тигрята целый день играют, спят и едят. Каждый день малыши набирают вес.

В брянском цирке сейчас находятся тигры Ярослава Запашного.