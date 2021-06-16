Жители Брянска выступили против строительства многоэтажки вместо школы на старом аэропорту

Фото: Марина Туник.

Жители Брянска выступили против строительства 18-этажного многоквартирного дома на старом аэропорту. Тревогу подняли жители одного из новых кварталов. Он расположен рядом со старым ангаром. На месте постройки по плану должен был быть стадион школы.

10 июня прошли публичные слушания по вопросу строительства на этом месте дома от 18 до 24 этажей. Большинство присутствовавших высказались против этой инициативы. Но к мнению жителей рекомендовали не прислушиваться.

Публичные слушания носят рекомендательный характер. Но по закону провести их нужно при перепланировке территории.

- Общеобразовательную школу построят в соседнем квартале, - рассказали "КП-Брянск" в пресс-службе Брянской городской администрации. - Она стоит в плане на 2023-2024 годы. В 2014 году на этом участке планировали строить многоэтажные дома. В 2018-м внесли изменения - определили участок для строительства школы. Но не сформировали его. Получилось, что земельный участок состоит из трех частей. Два из них находятся в федеральной собственности, один - в муниципальной. Законодательством не предусмотрено изъятие земель, принадлежащих Российской Федерации, под муниципальные нужды для строительства соцобъектов. А одного муниципального участка для постройки школы мало. К тому же, по нему прошли "красные линии" - это будущая дорожная инфраструктура.

А пока жильцы собирают подписи под письмом губернатору Брянской области, чтобы на месте ангара не возводили многоэтажку.

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