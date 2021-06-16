В Брянской области вернули ряд ограничений из-за коронавируса

Растет заболеваемость среди детей и взрослых до 46 лет. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянской области с 16 июня вернули ряд ограничений из-за коронавируса. Новые правила вводятся сроком на один месяц, сообщают в оперативном штабе. Это связано с высоким ростом заболеваемости в возрастных группах от 0 до 16 лет и от 16 до 46 лет.

В регионе запретили проводить все массовые мероприятия.

Кафе и рестораны будут работать при загрузке зала не больше 50%. С 00.00 до 6.00 общепит может обслуживать посетителей только навынос. Банкеты разрешено проводить максимум для 30 человек. В кафе и ресторанах запретили концерты, корпоративы и другие развлечения.

Предприятиям рекомендуют 30% сотрудников отправить на удаленную работу. И организовать гибкий график работы остальных, чтобы снизить нагрузку на общественный транспорт в часы пик. Рабочие места советуют дезинфицировать.

Обрабатывать растворами будут транспорт, остановки и другие общественные места.

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