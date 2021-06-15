Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 104 жителей региона, выздоровели 60 человек. Зарегистрировали два новых смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 41562 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40492 жителя области, умерли 380 пациентов. За сутки выполнили 336 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 587311.

В Брянске зафиксировали 47 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 19 новых случаев коронавируса. По шесть новых ковид-пациентов прибавилось в Жуковском и Выгоничском районах. Пять - в Трубчевском районе. По четыре – в Клинцовском и Дятьковском районах. Три новых случая коронавируса выявили в Клинцах. Унечском и Почепском районах. По два – в Почепском, Погарском и Дубровском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 июня 2021 года:

— Брянск – 15370 (+47)

— Брянский район – 4664 (+19)

— Дятьковский район – 1732 (+4)

— Карачевский район – 1426

— Клинцы – 1292(+3)

— Стародубский район – 1196

— Трубчевский район – 1118 (+5)

— Новозыбков – 1064

— Брасовский район – 936

— Жуковский район – 922 (+6)

— Навлинский район – 918 (+1)

— Выгоничский район – 897(+6)

— Комаричский район – 885

— Унечский район –848

— Мглинский район – 733

— Климовский район – 725

— Почепский район – 706 (+2)

— Фокино –664(+1)

— Погарский район – 665(+2)

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 545 (+2)

— Клетнянский район – 544

— Клинцовский район – 513(+4)

— Суземский район – 458

— Суражский район – 436

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 374 (+1)

— Красногорский район – 318 (+1)

— Севский район –309

— Жирятинский район – 145

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».