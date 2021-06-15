Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 15 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 104 жителей региона, выздоровели 60 человек. Зарегистрировали два новых смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 41562 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40492 жителя области, умерли 380 пациентов. За сутки выполнили 336 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 587311.
В Брянске зафиксировали 47 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 19 новых случаев коронавируса. По шесть новых ковид-пациентов прибавилось в Жуковском и Выгоничском районах. Пять - в Трубчевском районе. По четыре – в Клинцовском и Дятьковском районах. Три новых случая коронавируса выявили в Клинцах. Унечском и Почепском районах. По два – в Почепском, Погарском и Дубровском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 15 июня 2021 года:
— Брянск – 15370 (+47)
— Брянский район – 4664 (+19)
— Дятьковский район – 1732 (+4)
— Карачевский район – 1426
— Клинцы – 1292(+3)
— Стародубский район – 1196
— Трубчевский район – 1118 (+5)
— Новозыбков – 1064
— Брасовский район – 936
— Жуковский район – 922 (+6)
— Навлинский район – 918 (+1)
— Выгоничский район – 897(+6)
— Комаричский район – 885
— Унечский район –848
— Мглинский район – 733
— Климовский район – 725
— Почепский район – 706 (+2)
— Фокино –664(+1)
— Погарский район – 665(+2)
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 545 (+2)
— Клетнянский район – 544
— Клинцовский район – 513(+4)
— Суземский район – 458
— Суражский район – 436
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 374 (+1)
— Красногорский район – 318 (+1)
— Севский район –309
— Жирятинский район – 145
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.
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