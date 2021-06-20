В Комаричском районе обработка полей химикатами привела к гибели пчел

Даже принятый областной думой в 2018 году закон о пчеловодстве не остановил тех, кто травит пчел. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Комаричском районе после обработки полей химикатами погибли пчелы. Об этом сообщают «Брянские новости».

Как утверждают местные пчеловоды, районное предприятие «Сельхозник» всегда предупреждает о том, что будет обрабатывать поля, а препараты использует только вечером, когда пчелы уже не работают. Другие же не учитывают интересы пасечников и считают их труд бесполезным.

− Погибли все пчелы, которых мы вывозили, - говорит пасечник Александр.-. Те семьи, которые возле дома, пострадали меньше. Но в целом для нас это удар. Не знаем, что делать и куда обращаться.

Даже принятый областной думой в 2018 году закон о пчеловодстве не остановил тех, кто травит пчел. Комаричские пчеловоды обратились в прокуратуру Брянской области.

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