Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 94 жителя региона, выздоровели 89 человек. Новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.
В целом у 41359 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40366 жителей области, умерли 376 пациентов. За сутки выполнили 2136 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 586675.
В Брянске зафиксировали 40 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Погарском районе выявили 11 новых случаев коронавируса. По восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Новозыбкове и Климовском районе. Семь новых случаев зарегистрировали в Трубчевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 июня 2021 года:
— Брянск – 15280 (+40)
— Брянский район – 4633 (+1)
— Дятьковский район – 1724
— Карачевский район – 1424 (+1)
— Клинцы – 1289
— Стародубский район – 1188 (+2)
— Трубчевский район – 1113 (+7)
— Новозыбков – 1059 (+8)
— Брасовский район – 935
— Жуковский район – 916 (+2)
— Навлинский район – 911
— Выгоничский район – 891
— Комаричский район – 885
— Унечский район – 845 (+6)
— Мглинский район – 733 (+1)
— Климовский район – 718 (+8)
— Почепский район – 701
— Фокино – 663
— Погарский район – 663 (+11)
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 543 (+3)
— Клетнянский район – 544
— Клинцовский район – 509
— Суземский район – 458 (+2)
— Суражский район – 433
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 373
— Красногорский район – 317
— Севский район – 307 (+1)
— Жирятинский район – 145 (+1)
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.