Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 13 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 94 жителя региона, выздоровели 89 человек. Новых смертей не зарегистрировали, сообщили в оперативном штабе.

В целом у 41359 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40366 жителей области, умерли 376 пациентов. За сутки выполнили 2136 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 586675.

В Брянске зафиксировали 40 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Погарском районе выявили 11 новых случаев коронавируса. По восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Новозыбкове и Климовском районе. Семь новых случаев зарегистрировали в Трубчевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 15 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 13 июня 2021 года:

— Брянск – 15280 (+40)

— Брянский район – 4633 (+1)

— Дятьковский район – 1724

— Карачевский район – 1424 (+1)

— Клинцы – 1289

— Стародубский район – 1188 (+2)

— Трубчевский район – 1113 (+7)

— Новозыбков – 1059 (+8)

— Брасовский район – 935

— Жуковский район – 916 (+2)

— Навлинский район – 911

— Выгоничский район – 891

— Комаричский район – 885

— Унечский район – 845 (+6)

— Мглинский район – 733 (+1)

— Климовский район – 718 (+8)

— Почепский район – 701

— Фокино – 663

— Погарский район – 663 (+11)

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 543 (+3)

— Клетнянский район – 544

— Клинцовский район – 509

— Суземский район – 458 (+2)

— Суражский район – 433

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 373

— Красногорский район – 317

— Севский район – 307 (+1)

— Жирятинский район – 145 (+1)

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.