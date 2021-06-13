Главный санитарный врач Брянской области предложила ужесточить меры против коронавируса

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова предложила ужесточить меры против коронавируса в регионе. В первую очередь, это касается соблюдения социальной дистанции и маточного режима. Ограничат проведение массовых мероприятий численностью больше 50 человек. Рассмотрят возобновление дезинфекции общественных мест: остановок транспорта, парков и мест отдыха.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила Людмила Трапезникова на заседании оперативного штаба 11 июня. По ее словам, в основном болеют брянцы старше 65 лет. Рост заболеваемости наблюдается среди неработающих пенсионеров и неорганизованных детей.

Санитарный врач отметила, что в регионе неплохие темпы вакцинации.

- На территориях, где начали заблаговременно активно вакцинироваться, а у нас это Злынковский район, Сельцо, мы отмечаем не только отсутствие роста заболеваемости, но даже снижение уровня, - сказала Людмила Трапезникова. - Этот пример достаточно четко иллюстрирует эффективность вакцинации, которая остается задачей номер один.