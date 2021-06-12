Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 79 человек. Зарегистрировали еще два смертельных случая от коронавируса.
В целом у 41265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40277 жителей области, умерли 376 пациентов. За сутки выполнили 1468 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 584539.
В Брянске зафиксировали 40 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском и Выгоничском районах выявили по 8 новых случаев коронавируса. Шесть ковид-пациентов прибавилось в Унечском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 июня 2021 года:
— Брянск – 15240 (+40)
— Брянский район – 4632 (+3)
— Дятьковский район – 1724 (+8)
— Карачевский район – 1423 (+4)
— Клинцы – 1289 (+2)
— Стародубский район – 1186(+5)
— Трубчевский район – 1106
— Новозыбков – 1051 (+1)
— Брасовский район – 935
— Жуковский район – 914
— Навлинский район – 911
— Выгоничский район – 891 (+8)
— Комаричский район – 885 (+1)
— Унечский район – 839 (+6)
— Мглинский район – 732 (+1)
— Климовский район – 710 (+5)
— Почепский район – 701 (+1)
— Фокино – 663 (+2)
— Погарский район – 652
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 540
— Клетнянский район – 544
— Клинцовский район – 509 (+1)
— Суземский район – 456
— Суражский район – 433 (+1)
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 373
— Красногорский район – 317
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 144
— Рогнединский район – 120 (+1)
— Иногородние – 67.