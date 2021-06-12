Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 12 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 90 жителей региона, выздоровели 79 человек. Зарегистрировали еще два смертельных случая от коронавируса.

В целом у 41265 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40277 жителей области, умерли 376 пациентов. За сутки выполнили 1468 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 584539.

В Брянске зафиксировали 40 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском и Выгоничском районах выявили по 8 новых случаев коронавируса. Шесть ковид-пациентов прибавилось в Унечском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 12 июня 2021 года:

— Брянск – 15240 (+40)

— Брянский район – 4632 (+3)

— Дятьковский район – 1724 (+8)

— Карачевский район – 1423 (+4)

— Клинцы – 1289 (+2)

— Стародубский район – 1186(+5)

— Трубчевский район – 1106

— Новозыбков – 1051 (+1)

— Брасовский район – 935

— Жуковский район – 914

— Навлинский район – 911

— Выгоничский район – 891 (+8)

— Комаричский район – 885 (+1)

— Унечский район – 839 (+6)

— Мглинский район – 732 (+1)

— Климовский район – 710 (+5)

— Почепский район – 701 (+1)

— Фокино – 663 (+2)

— Погарский район – 652

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 540

— Клетнянский район – 544

— Клинцовский район – 509 (+1)

— Суземский район – 456

— Суражский район – 433 (+1)

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 373

— Красногорский район – 317

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 144

— Рогнединский район – 120 (+1)

— Иногородние – 67.