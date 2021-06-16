В Брянске на базе больницы № 2 снова открыли коронавирусный госпиталь

В Володарском районе Брянска на базе больницы № 2 снова открыли госпиталь для лечения коронавирусных больных. Фото: Александр Хлиманков, Instagram.com.

В Володарском районе Брянска на базе больницы № 2 снова открыли госпиталь для лечения коронавирусных больных. Об этом в среду. 16 июня, в своем «Инстаграме» сообщил главный врач медицинского учреждения Александр Хлиманков.

- Дорогие жители, будьте бдительны, берегите себя и своих близких, соблюдайте меры профилактики! – пишет врач на своей странице.- Лучший способ защитить себя и окружающих – вакцинация!

Госпиталь открыли из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе. За сутки в области выявили 105 новых случаев заболевания. Выздоровели 73 человека. Всего опасная инфекция унесла жизни 381 пациента. Зарегистрировали один смертельный случай, сообщают 16 июня в региональном оперативном штабе. За сутки провели 1095 исследований на COVID-19.

Общее число заболевших в области – 41667 человек. Среди них 67 иногородних. Справились с инфекцией 40565 пациентов. Всего медики выполнили 588406 тестов на ковид-19.

По информации регионального оперативного штаба, на утро 15 июня прививку от коронавируса сделали еще 904 человека. Общее количество привитых брянцев на указанное число составляет уже 146 тысяч 605.

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