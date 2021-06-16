Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 105 жителей региона, выздоровели 73 человека. Зарегистрировали один смертельный случай, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 41667 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40565 жителей области, умерли 381 пациент. За сутки выполнили 1095 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 588406.

В Брянске зафиксировали 45 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 13 новых случаев коронавируса. Восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Новозыбкове. Семь –в Дятьковском районе. По четыре – в Клинцах и Ст ародубском районе. По три – в Карачевском районе, Посчепском районе, Унечском районе, Погарском районе и в Сельцо. Трубчевском районе. По четыре – в Клинцовском и Дятьковском районах. По три новых случая коронавируса выявили в Клинцах, Унечском и Почепском районах. По два – в Жуковском и Гордеевском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 июня 2021 года:

— Брянск – 15415 (45)

— Брянский район – 4677 (+13)

— Дятьковский район – 1739 (+7)

— Карачевский район – 1429 (+3)

— Клинцы – 1296 (+4)

— Стародубский район – 1200 (+4)

— Трубчевский район – 1118

— Новозыбков – 1072(+8)

— Брасовский район – 936

— Жуковский район – 924(+2)

— Навлинский район – 918

— Выгоничский район – 897

— Комаричский район – 885

— Унечский район – 851(+3)

— Мглинский район – 733

— Климовский район – 725

— Почепский район – 709(+3)

— Фокино –664

— Погарский район – 668 (+3)

— Сельцо – 560(+3)

— Дубровский район – 546 (+1)

— Клетнянский район – 545(+1)

— Клинцовский район – 514(+1)

— Суземский район – 459 (+1)

— Суражский район – 437(+1)

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 376 (+2)

— Красногорский район – 318

— Севский район –309

— Жирятинский район – 145

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.

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