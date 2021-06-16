Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 16 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 105 жителей региона, выздоровели 73 человека. Зарегистрировали один смертельный случай, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 41667 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40565 жителей области, умерли 381 пациент. За сутки выполнили 1095 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 588406.
В Брянске зафиксировали 45 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 13 новых случаев коронавируса. Восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Новозыбкове. Семь –в Дятьковском районе. По четыре – в Клинцах и Ст ародубском районе. По три – в Карачевском районе, Посчепском районе, Унечском районе, Погарском районе и в Сельцо. Трубчевском районе. По четыре – в Клинцовском и Дятьковском районах. По три новых случая коронавируса выявили в Клинцах, Унечском и Почепском районах. По два – в Жуковском и Гордеевском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 16 июня 2021 года:
— Брянск – 15415 (45)
— Брянский район – 4677 (+13)
— Дятьковский район – 1739 (+7)
— Карачевский район – 1429 (+3)
— Клинцы – 1296 (+4)
— Стародубский район – 1200 (+4)
— Трубчевский район – 1118
— Новозыбков – 1072(+8)
— Брасовский район – 936
— Жуковский район – 924(+2)
— Навлинский район – 918
— Выгоничский район – 897
— Комаричский район – 885
— Унечский район – 851(+3)
— Мглинский район – 733
— Климовский район – 725
— Почепский район – 709(+3)
— Фокино –664
— Погарский район – 668 (+3)
— Сельцо – 560(+3)
— Дубровский район – 546 (+1)
— Клетнянский район – 545(+1)
— Клинцовский район – 514(+1)
— Суземский район – 459 (+1)
— Суражский район – 437(+1)
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 376 (+2)
— Красногорский район – 318
— Севский район –309
— Жирятинский район – 145
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».