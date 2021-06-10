В Брянске убрали два бесполезных светофора

В Брянске горожане заметили, что с улиц Красноармейской и Авиационной убрали два бесполезных светофора. Один был установлен на выезде из двора дома №10 на улице Авиационной. Для поворота направо и налево загорались разные секции светофора. А полоса для машин - только одна. Водителям приходилось стоять в очереди, если впереди идущей машине было не по пути.

Стояли на красный сигнал светофора и пешеходы. Хотя при переходе дворового проезда у них было бы преимущество. Чиновники придумали новую белую секцию для светофора для водителей. При повороте направо автомобилисты должны уступать дорогу пешеходам. В июне, лишние светофоры демонтировали.

Также лишние светофоры убрали на перекрестке улиц Красноармейской и Ромашина. Один из них был установлен для пешеходов напротив входа на Центральный рынок. Но полноценного проезда здесь нет. Пешеходы переходили дорогу, не дожидаясь зеленого сигнала.

Напомним, раньше демонтировали светофор на перекрестке улицы Советской и Трудовой. Благодаря этого перестала образовываться пробка на Советской в часы пик.

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