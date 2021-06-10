Фото: правительство Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 84 жителя региона, выздоровел 91 человек. Новый смертей от ковида не регистрировали.
В целом у 41088 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40132 жителей области, умерли 373 пациентов. За сутки выполнили 1864 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 581392.
В Брянске прибавились 33 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах и Выгоничском районе подтвердилось по 8 новых случаев, в Брянском и Навлинском районах выявили по 7 случаев коронавируса. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 июня 2021 года:
— Брянск – 15178 (+33)
— Брянский район – 4623 (+7)
— Дятьковский район – 1713 (+6)
— Карачевский район – 1418 (+1)
— Клинцы – 1281 (+8)
— Стародубский район – 1180
— Трубчевский район – 1105
— Новозыбков – 1038 (+1)
— Брасовский район – 935 (+2)
— Жуковский район – 910
— Навлинский район – 906 (+7)
— Комаричский район – 883
— Выгоничский район – 883 (+8)
— Унечский район – 833 (+3)
— Мглинский район – 730
— Климовский район – 702
— Почепский район – 700 (+1)
— Фокино – 661
— Погарский район – 647 (+2)
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 539 (+1)
— Клетнянский район – 538
— Клинцовский район – 507 (+1)
— Суземский район – 453
— Суражский район – 432
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 372 (+1)
— Красногорский район – 316 (+1)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 143 (+1)
— Рогнединский район – 117
— Иногородние – 67.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».