Фото: правительство Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 10 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 84 жителя региона, выздоровел 91 человек. Новый смертей от ковида не регистрировали.

В целом у 41088 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40132 жителей области, умерли 373 пациентов. За сутки выполнили 1864 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 581392.

В Брянске прибавились 33 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Клинцах и Выгоничском районе подтвердилось по 8 новых случаев, в Брянском и Навлинском районах выявили по 7 случаев коронавируса. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 17 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 10 июня 2021 года:

— Брянск – 15178 (+33)

— Брянский район – 4623 (+7)

— Дятьковский район – 1713 (+6)

— Карачевский район – 1418 (+1)

— Клинцы – 1281 (+8)

— Стародубский район – 1180

— Трубчевский район – 1105

— Новозыбков – 1038 (+1)

— Брасовский район – 935 (+2)

— Жуковский район – 910

— Навлинский район – 906 (+7)

— Комаричский район – 883

— Выгоничский район – 883 (+8)

— Унечский район – 833 (+3)

— Мглинский район – 730

— Климовский район – 702

— Почепский район – 700 (+1)

— Фокино – 661

— Погарский район – 647 (+2)

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 539 (+1)

— Клетнянский район – 538

— Клинцовский район – 507 (+1)

— Суземский район – 453

— Суражский район – 432

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 372 (+1)

— Красногорский район – 316 (+1)

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 143 (+1)

— Рогнединский район – 117

— Иногородние – 67.

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