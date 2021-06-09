Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 65 человек. Зафиксировали три новых смерти от ковида.
В целом у 41004 человек подтвердили коронавирус, вылечился 40041 житель области, умерли 373 пациентов. За сутки выполнили 1771 тест на инфекцию. Общее число исследований составляет 579528.
В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе выявили восемь случаев коронавируса. По пять ковид-пациента прибавилось в Трубчевском и Мглинском районах. По четыре – в Карачевском и Стародубском районах. По три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Выгоничском, Унечском, Суземском и Рогнединском районах. По два – в Климовском районе и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 июня 2021 года:
— Брянск – 15145 (+34)
— Брянский район – 4616(+1)
— Дятьковский район – 1707 (+8)
— Карачевский район – 1417 (+4)
— Клинцы – 1273
— Стародубский район – 1180 (+4)
— Трубчевский район – 1105 (+5)
— Новозыбков – 1037 (+2)
— Брасовский район – 933 (+1)
— Жуковский район – 910 (+1)
— Навлинский район – 899
— Комаричский район – 883
— Выгоничский район – 875 (+3)
— Унечский район – 830 (+3)
— Мглинский район – 730 (+5)
— Почепский район – 699
— Климовский район – 702 (+2)
— Фокино – 661
— Погарский район – 645
— Сельцо –557 (+1)
— Клетнянский район – 538 (+1)
— Дубровский район – 538 (+1)
— Клинцовский район – 506
— Суземский район – 453 (+3)
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 432
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 315
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 142
— Рогнединский район – 117 (+3)
— Иногородние – 67.
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