Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 9 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 82 жителя региона, выздоровели 65 человек. Зафиксировали три новых смерти от ковида.

В целом у 41004 человек подтвердили коронавирус, вылечился 40041 житель области, умерли 373 пациентов. За сутки выполнили 1771 тест на инфекцию. Общее число исследований составляет 579528.

В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Дятьковском районе выявили восемь случаев коронавируса. По пять ковид-пациента прибавилось в Трубчевском и Мглинском районах. По четыре – в Карачевском и Стародубском районах. По три новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировали в Выгоничском, Унечском, Суземском и Рогнединском районах. По два – в Климовском районе и Новозыбкове. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 18 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 9 июня 2021 года:

— Брянск – 15145 (+34)

— Брянский район – 4616(+1)

— Дятьковский район – 1707 (+8)

— Карачевский район – 1417 (+4)

— Клинцы – 1273

— Стародубский район – 1180 (+4)

— Трубчевский район – 1105 (+5)

— Новозыбков – 1037 (+2)

— Брасовский район – 933 (+1)

— Жуковский район – 910 (+1)

— Навлинский район – 899

— Комаричский район – 883

— Выгоничский район – 875 (+3)

— Унечский район – 830 (+3)

— Мглинский район – 730 (+5)

— Почепский район – 699

— Климовский район – 702 (+2)

— Фокино – 661

— Погарский район – 645

— Сельцо –557 (+1)

— Клетнянский район – 538 (+1)

— Дубровский район – 538 (+1)

— Клинцовский район – 506

— Суземский район – 453 (+3)

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 432

— Гордеевский район – 371

— Красногорский район – 315

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 142

— Рогнединский район – 117 (+3)

— Иногородние – 67.

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