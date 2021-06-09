«Чистая вода» в Брянской области: в трех селах Брянского района построили водопровод

Водонапорная башня по улице лесной в поселке Стяжное. Фото: департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.

В три населенных пункта Брянского района пришла «Чистая вода». В рамках реализации федерального проекта в этом году водопровод построили в Стяжном, Глаженке и Антоновке. В период с октября 2020-го по март 2021 года проложили около 15 километров водопроводных сетей и пробурили 5 артезианских скважин. На проведение работ из федерального, областного и муниципального бюджетов потратили около 50 миллионов рублей.

Два водозабора

В поселке Стяжное Свенского сельского поселения проживают 307 человек. До сегодняшнего дня в населенном пункте не было централизованного водопровода. А сегодня, благодаря реализации на Брянщине с 2019 года федерального проекта «Чистая вода», на радость местным жителям в населенном пункте проложили 4,059 километра водопроводных сетей.

Смонтировали оборудование насосной станции в Стяжном. Фото: департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Также построили два водозаборных узла: одну скважину глубиной 155 метров с насосной станцией мощностью 6,5 кубических метра в час и башню объемом 25 кубических метров высотой 15 метров по улице Лесной. Глубина второй скважины составляет также 155 метров. Насосная станция рассчитана на 4 кубометра в час, водонапорная башня имеет объем 15 кубических метров и высоту 12 метров. Водозаборный узел расположен по улице Киевской. Стоимость объектов составила больше 16 миллионов рублей.

Водонапорная башня по улице лесной в поселке Стяжное. Фото: департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Девять километров сетей

В деревне Глаженка Нетьинского сельского поселения проживают около 714 человек. Здесь так же, как и в Стяжном, отсутствие водопровода доставляло немало бытовых трудностей людям.

Реализация федеральной программы «Чистая вода» позволила проложить в селе 9,176 километра водопроводных сетей. Кроме того, здесь пробурили две скважины глубиной 140 метров. Одна из скважин – резервная. В деревне установили башню-колонну объемом 160 кубических метров и высотой 25,87 метра, смонтировали две насосные станции мощностью 12 кубометров в час каждая. На строительство водопровода потратили больше 22 миллионов рублей.

Водозаборное сооружение в деревне Глаженка. Фото: департамент ТЭК и ЖКХ Брянской области.

Дополнительная скважина

Жители деревни Антоновка Супоневского сельского поселения, а здесь проживает больше тысячи человек, также ждали реконструкции уже существующего центрального водопровода. К нему достроили еще 1,197 километра водопроводной сети. Реконструкция объекта обошлась в 7,69 миллиона рублей.

По проекту «Чистая вода» в деревне также построили артезианскую скважину и смонтировали насосную станцию мощностью 25 кубических метров в час.

Сельские жители почувствуют разницу

Очевидно, что быт на селе невозможно организовать без качественного водоснабжения. До строительства водопровода в населенных пунктах Глаженка, Антоновка и Стяжное люди использовали местные источники – колодцы, колонки, у кого-то были и собственные скважины.

– Скоро начнем подключать население к центральному водопроводу, – говорит заместитель главы администрации Брянского района Виталий Шелепко. – Реализация федерального проекта «Чистая вода» позволила улучшить качество жизни сельских жителей. И как только после подключения вода «придет» в их дома, они почувствуют значительные изменения в лучшую сторону.