В Брянске волонтеры отремонтируют исторический дом на улице Горького

В Брянске волонтеры «Том Сойер Фест» восстановят исторический дом на улице Горького. Фото: "Том Сойер Фест Брянск".

В Брянске в рамках фестиваля исторической среды «Том Сойер Фест» волонтеры отремонтируют дом на улице Горького, 10. Он расположен на пересечении улиц Горького, старое название – Авиловская гора, и Луначарского, старое название – Старособорная. Также в рамках фестиваля планируется собрать данные об истории дома и о его первых собственниках.

Именно в его дворе и откроют фестиваль , который планируют провести с июля по сентябрь. После приступят к работам, сообщают организаторы «Том Сойер Фест».

В рамках работ по восстановлению волонтеры хотят убрать старую краску и нанести новую, привести в порядок каменную часть дома, восстановить деревянные элементы на фасаде, починить систему водоотведения, поменять крышу в пристройке, частично сделать отмостку и укрепить старый подвал. Также планируется восстановить номерной знак, на котором обозначат современное и историческое название улицы.

На презентации фестиваля обсудили и вопрос финансирования. Частично эту задачу выполняют федеральные партнеры фестиваля. Они помогают строительными материалом и инструментами. Но без поддержки инвесторов и горожан обойтись нельзя. В ближайшее время координаторы планируют объявить сбор средств в сообществах фестиваля.

А еще озвучили идею создания уголков истории в брянских кафе, которые находятся в исторических зданиях. Кроме того, волонтеры намерены провести мониторинг объектов культурного наследия в Брянске.

- Фестиваль «Том Сойер Фест» впервые прошел в Самаре в 2015 году, -говорят участники команды «Том Сойер Фест Брянск».- Сейчас в нем участвуют более чем 60 городов России. В Брянской области в фестивале с 2019 года участвуют Клинцы. Главная идея «Том Сойер Феста» — восстановление старинных домов силами волонтеров на средства партнеров и добровольные пожертвования.

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