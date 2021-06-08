В Брянске по улице Флотской школу начнут строить раньше запланированных сроков. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Бежицком районе Брянска школу по улице Флотской начнут строить раньше запланированных сроков. Средства на возведение образовательного учреждения на 1225 мест выделят из федерального бюджета. Стоимость объекта составляет 1,011 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Для строительства школы разработали проектно-сметную документацию, уже получили положительное заключение государственной экспертизы, предусмотрели земельный участок, определили заказчика строительства.

В микрорайоне на улице Флотской живет около тысячи школьников. Многоэтажные дома находятся далеко от социальных объектов. Поэтому для них нужно обеспечить получение образования в школе с шаговой доступностью.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».