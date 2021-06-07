В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2021 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 59 человек. Новых смертей от ковида не зафиксировали.
В целом у 40841 человека подтвердили коронавирус, вылечился 39908 жителей области, умерли 367 пациентов. За сутки выполнили 232 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 577757.
В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе выявляли восемь случаев коронавируса, в Дятьковском районе - семь в Брянском-шесть. По четыре ковид-пациента прибавились в Навлинском и Климовском районах, по три - в Погарском и Рогнединском, по два –в Клинцах, Клинцовском, Красногорском, Дубровском и Мглинском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 июня 2021 года:
— Брянск – 15074 (+34)
— Брянский район – 4605 (+6)
— Дятьковский район – 1695(+7)
— Карачевский район – 1413
— Клинцы – 1269 (+2)
— Стародубский район – 1173
— Трубчевский район – 1100
— Новозыбков – 1031 (+1)
— Брасовский район – 932
— Жуковский район – 907(+1)
— Навлинский район – 899 (+4)
— Комаричский район – 882(+1)
— Выгоничский район – 871 (+8)
— Унечский район – 826
— Мглинский район – 723 (+2)
— Почепский район – 697
— Климовский район – 698 (+4)
— Фокино – 661
— Погарский район – 643 (+3)
— Сельцо – 556 (+1)
— Клетнянский район – 536
— Дубровский район –537 (+2)
— Клинцовский район – 504 (+2)
— Суземский район – 450
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 430
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 314 (+2)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 142
— Рогнединский район – 114 (+3)
— Иногородние – 67.
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