В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2021 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 83 жителя региона, выздоровели 59 человек. Новых смертей от ковида не зафиксировали.

В целом у 40841 человека подтвердили коронавирус, вылечился 39908 жителей области, умерли 367 пациентов. За сутки выполнили 232 теста на инфекцию. Общее число исследований составляет 577757.

В Брянске прибавились 34 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Выгоничском районе выявляли восемь случаев коронавируса, в Дятьковском районе - семь в Брянском-шесть. По четыре ковид-пациента прибавились в Навлинском и Климовском районах, по три - в Погарском и Рогнединском, по два –в Клинцах, Клинцовском, Красногорском, Дубровском и Мглинском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 июня 2021 года:

— Брянск – 15074 (+34)

— Брянский район – 4605 (+6)

— Дятьковский район – 1695(+7)

— Карачевский район – 1413

— Клинцы – 1269 (+2)

— Стародубский район – 1173

— Трубчевский район – 1100

— Новозыбков – 1031 (+1)

— Брасовский район – 932

— Жуковский район – 907(+1)

— Навлинский район – 899 (+4)

— Комаричский район – 882(+1)

— Выгоничский район – 871 (+8)

— Унечский район – 826

— Мглинский район – 723 (+2)

— Почепский район – 697

— Климовский район – 698 (+4)

— Фокино – 661

— Погарский район – 643 (+3)

— Сельцо – 556 (+1)

— Клетнянский район – 536

— Дубровский район –537 (+2)

— Клинцовский район – 504 (+2)

— Суземский район – 450

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 430

— Гордеевский район – 371

— Красногорский район – 314 (+2)

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 142

— Рогнединский район – 114 (+3)

— Иногородние – 67.

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