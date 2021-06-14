Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровели 66 человек. Зарегистрировали два новых смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.
В целом у 41458 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40432 жителя области, умерли 378 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 586975.
В Брянске зафиксировали 43 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 новых случаев коронавируса. Восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Стародубском районе. Семь-в Климовском районе, шесть –в Навлинско районе, пять –в Новозыбкове. По четыре новых случая короновируса зарегистрировали в Дятьковском и Суражском районах. По три- в Унечском и Почепском районах. Два – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 12 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 июня 2021 года:
— Брянск – 15323 (+43)
— Брянский район – 4645 (+12)
— Дятьковский район – 1728 (+4)
— Карачевский район – 1426 (+2)
— Клинцы – 1289
— Стародубский район – 1196 (+8)
— Трубчевский район – 1113
— Новозыбков – 1064 (+5)
— Брасовский район – 936 (+1)
— Жуковский район – 916
— Навлинский район – 917 (+6)
— Выгоничский район – 891
— Комаричский район – 885
— Унечский район –848 (+3)
— Мглинский район – 733
— Климовский район – 725 (+7)
— Почепский район –704 (+3)
— Фокино – 663
— Погарский район – 663
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 543
— Клетнянский район – 544
— Клинцовский район – 509
— Суземский район – 458
— Суражский район –437 (+4)
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 373
— Красногорский район – 317
— Севский район –309 (+2)
— Жирятинский район – 145
— Рогнединский район – 120
— Иногородние – 67.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».