Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 14 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 99 жителей региона, выздоровели 66 человек. Зарегистрировали два новых смертельных случая, сообщили в региональном оперативном штабе.

В целом у 41458 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40432 жителя области, умерли 378 пациентов. За сутки выполнили 300 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 586975.

В Брянске зафиксировали 43 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 новых случаев коронавируса. Восемь новых ковид-пациентов прибавилось в Стародубском районе. Семь-в Климовском районе, шесть –в Навлинско районе, пять –в Новозыбкове. По четыре новых случая короновируса зарегистрировали в Дятьковском и Суражском районах. По три- в Унечском и Почепском районах. Два – в Карачевском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 12 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 14 июня 2021 года:

— Брянск – 15323 (+43)

— Брянский район – 4645 (+12)

— Дятьковский район – 1728 (+4)

— Карачевский район – 1426 (+2)

— Клинцы – 1289

— Стародубский район – 1196 (+8)

— Трубчевский район – 1113

— Новозыбков – 1064 (+5)

— Брасовский район – 936 (+1)

— Жуковский район – 916

— Навлинский район – 917 (+6)

— Выгоничский район – 891

— Комаричский район – 885

— Унечский район –848 (+3)

— Мглинский район – 733

— Климовский район – 725 (+7)

— Почепский район –704 (+3)

— Фокино – 663

— Погарский район – 663

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 543

— Клетнянский район – 544

— Клинцовский район – 509

— Суземский район – 458

— Суражский район –437 (+4)

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 373

— Красногорский район – 317

— Севский район –309 (+2)

— Жирятинский район – 145

— Рогнединский район – 120

— Иногородние – 67.

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