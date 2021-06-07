В Брянск приехал передвижной музей "Поезд Победы"

Поезд-музей простоит на платформе в Брянске до 8 июня.
Фото: Марина АНТОНОВА
В Брянске в понедельник, 7 июня, приехал передвижной музей "Поезд Победы". Состав прибыл на станцию Брянск-Орловский в два часа ночи. Он простоит в нашем городе два дня - до 8 июня.
Первый вагон посвящен мирной жизни до войны.
Фото: Марина АНТОНОВА
Экскурсии в музее бесплатные. Посетители должны заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Первым в "Поезде Победы" побывал губернатор Александр Богомаз и другие официальные делегации.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Фото: Марина АНТОНОВА
Поезд-музей состоит из девяти вагонов. В каждом рассказывают об истории Великой Отечественной войны: про санитарные вагоны, боевые поезда, баню в поезде, День Победы, про маршала Рокоссовского и немецкого военачальника Паулюса. В каждом вагоне едут герои войны. Экспозиция состоит из 150 реалистичных фигур людей.
В одном из вагонов рассказывают о концлагерях.
Фото: Марина АНТОНОВА
Рассказ посетители слушают в наушниках. Его ведут от имени машинистки поезда, которая работала во время войны. Экскурсия длится порядка 45 минут.
В поездах располагались военные госпитали.
Фото: Марина АНТОНОВА
В "Поезд Победы" посетители проходят группами по 10-12 человек.
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