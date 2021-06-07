В Брянск приехал передвижной музей "Поезд Победы"

Поезд-музей простоит на платформе в Брянске до 8 июня. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске в понедельник, 7 июня, приехал передвижной музей "Поезд Победы". Состав прибыл на станцию Брянск-Орловский в два часа ночи. Он простоит в нашем городе два дня - до 8 июня.

Первый вагон посвящен мирной жизни до войны. Фото: Марина АНТОНОВА

Экскурсии в музее бесплатные. Посетители должны заранее зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Первым в "Поезде Победы" побывал губернатор Александр Богомаз и другие официальные делегации.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Фото: Марина АНТОНОВА

Поезд-музей состоит из девяти вагонов. В каждом рассказывают об истории Великой Отечественной войны: про санитарные вагоны, боевые поезда, баню в поезде, День Победы, про маршала Рокоссовского и немецкого военачальника Паулюса. В каждом вагоне едут герои войны. Экспозиция состоит из 150 реалистичных фигур людей.

В одном из вагонов рассказывают о концлагерях. Фото: Марина АНТОНОВА

Рассказ посетители слушают в наушниках. Его ведут от имени машинистки поезда, которая работала во время войны. Экскурсия длится порядка 45 минут.

В поездах располагались военные госпитали. Фото: Марина АНТОНОВА

В "Поезд Победы" посетители проходят группами по 10-12 человек.

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