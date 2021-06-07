Партия «Новые люди» высадила в Брянской области 13 000 саженцев

Фото: партия "Новые"

Брянское отделение партии «Новые люди» работает меньше года, но уже провело немало акций по благоустройству, озеленению и сохранению окружающей среды. Например, волонтеры партии регулярно проводят субботники во дворах Брянска, помогают держать в чистоте те районы, где не справляются УК. Недавно организовали несколько пунктов сбора и утилизации батареек. В планах – борьба с незаконными свалками. Кроме того, брянские «Новые люди» решили помочь Снежетьскому лесничеству в восстановлении молодого леса.

Фото: партия "Новые люди"

К экологической акции подошли с размахом – за один день посадили сразу 13 000 сеянцев сосны. Это заняло 6 часов, но активисты и сторонники партии справились успешно. Территория для высадки была заранее подготовлена лесничеством, а саженцы, инвентарь и полевую кухню предоставила партия «Новые люди».

Фото: партия "Новые люди"

«Мы планируем и дальше проводить такие мероприятия, чтобы наша Брянщина стала зеленым и экологически чистым регионом», - сообщил секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Брянской области Андрей Коношонок,

Фото: партия "Новые люди".

Партия «Новые люди» была образована 1 марта 2020 года. Лидер партии – основатель российской производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. На выборах прошлого года партия прошла в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Брянске отделение партии было создано в ноябре 2020 года. Партия «Новые люди» ставит целью обновление власти, снижение участия государства в экономике, поддержку малого бизнеса и самозанятых, а также бережное отношение к окружающей среде. Этой весной команда «Новых людей» высадила более сотни тысяч деревьев в 57 российских регионах.