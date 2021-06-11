В Брянске на улице Строкина построили здание нового детсада на 270 мест

В Брянске готово здание нового детского сада на 270 мест. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Советском районе Брянска полностью построили здание нового детского сада на старом аэропорту по улице Строкина. Образовательное учреждение на 270 мест откроют уже нынешней осенью.

Строители приступили к отделочным работам в помещениях, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. Готовят фасад - утепляют, красят и продолжают строить наружные инженерные сети. Ведут подготовительные работы для благоустройства дворовой территории.

Напомним, раньше в этом быстро растущем микрорайоне свои двери для малышей распахнули детские сады «Гармония» и «Росинка». Они приняли больше 500 детей.

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