Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 66 человек. Зарегистрировали еще один смертельный случай от коронавируса.

В целом у 41175 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40198 жителей области, умерли 374 пациента. За сутки выполнили 1679 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 583071.

В Брянске зафиксировали 22 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 12 новых случаев коронавируса. По шесть ковид-пациентов прибавилось в Брянском районе, в Клинцах и Клетнянском районе. По пять – в Навлинском и Погарском районах. Четыре заболевших зарегистрировали в Жуковском районе. По три – в Дятьковском, Климовском и Суземском районах. Два – в Рогнединском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 22-х муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 июня 2021 года:

— Брянск – 15200 (+22)

— Брянский район – 4629 (+6)

— Дятьковский район – 1716 (+3)

— Карачевский район – 1419 (+1)

— Клинцы – 1287 (+6)

— Стародубский район – 1181(+1)

— Трубчевский район – 1106 (+1)

— Новозыбков – 1050 (+12)

— Брасовский район – 935

— Жуковский район – 914 (+4)

— Навлинский район – 911 (+5)

— Комаричский район – 884 (+1)

— Выгоничский район – 883

— Унечский район – 833

— Мглинский район – 731(+1)

— Климовский район – 705 (+3)

— Почепский район – 700

— Фокино – 661

— Погарский район – 652(+5)

— Сельцо – 557

— Дубровский район – 540 (+1)

— Клетнянский район – 544(+6)

— Клинцовский район – 508 (+1)

— Суземский район – 456(+3)

— Суражский район – 432

— Злынковский район – 415

— Гордеевский район – 373(+1)

— Красногорский район – 317(+1)

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 144 (+1)

— Рогнединский район – 119 (+2)

— Иногородние – 67.

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