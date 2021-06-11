Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 11 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 87 жителей региона, выздоровели 66 человек. Зарегистрировали еще один смертельный случай от коронавируса.
В целом у 41175 человек подтвердили коронавирус, вылечились 40198 жителей области, умерли 374 пациента. За сутки выполнили 1679 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 583071.
В Брянске зафиксировали 22 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 12 новых случаев коронавируса. По шесть ковид-пациентов прибавилось в Брянском районе, в Клинцах и Клетнянском районе. По пять – в Навлинском и Погарском районах. Четыре заболевших зарегистрировали в Жуковском районе. По три – в Дятьковском, Климовском и Суземском районах. Два – в Рогнединском районе. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 22-х муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 11 июня 2021 года:
— Брянск – 15200 (+22)
— Брянский район – 4629 (+6)
— Дятьковский район – 1716 (+3)
— Карачевский район – 1419 (+1)
— Клинцы – 1287 (+6)
— Стародубский район – 1181(+1)
— Трубчевский район – 1106 (+1)
— Новозыбков – 1050 (+12)
— Брасовский район – 935
— Жуковский район – 914 (+4)
— Навлинский район – 911 (+5)
— Комаричский район – 884 (+1)
— Выгоничский район – 883
— Унечский район – 833
— Мглинский район – 731(+1)
— Климовский район – 705 (+3)
— Почепский район – 700
— Фокино – 661
— Погарский район – 652(+5)
— Сельцо – 557
— Дубровский район – 540 (+1)
— Клетнянский район – 544(+6)
— Клинцовский район – 508 (+1)
— Суземский район – 456(+3)
— Суражский район – 432
— Злынковский район – 415
— Гордеевский район – 373(+1)
— Красногорский район – 317(+1)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 144 (+1)
— Рогнединский район – 119 (+2)
— Иногородние – 67.
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