Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 68 человек. Новых смертей от ковида не зафиксировали.
В целом у 40758 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39849 жителей области, умерли 367 пациентов. За сутки выполнили 1767 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 577525.
В Брянске прибавились 37 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 новых случаев коронавируса, в Трубчевском и Погарском – по 7, в Карачевском и Стародубском – по 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 11 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 июня 2021 года:
— Брянск – 15040 (+37)
— Брянский район – 4599 (+12)
— Дятьковский район –1688
— Карачевский район – 1413 (+4)
— Клинцы – 1267
— Стародубский район – 1173 (+4)
— Трубчевский район – 1100 (+7)
— Новозыбков – 1030 (+1)
— Брасовский район – 932 (+2)
— Жуковский район – 906
— Навлинский район – 895
— Комаричский район – 881
— Выгоничский район – 863
— Унечский район – 826 (+3)
— Мглинский район – 721 (+1)
— Почепский район – 697 (+2)
— Климовский район – 694
— Фокино – 661
— Погарский район – 640 (+7)
— Сельцо – 555
— Клетнянский район – 536
— Дубровский район – 535
— Клинцовский район – 502
— Суземский район – 450
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 430
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 312
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 142
— Рогнединский район – 111
— Иногородние – 67.
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