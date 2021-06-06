Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 6 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 80 жителей региона, выздоровели 68 человек. Новых смертей от ковида не зафиксировали.

В целом у 40758 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39849 жителей области, умерли 367 пациентов. За сутки выполнили 1767 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 577525.

В Брянске прибавились 37 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Брянском районе выявили 12 новых случаев коронавируса, в Трубчевском и Погарском – по 7, в Карачевском и Стародубском – по 4. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 11 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 июня 2021 года:

— Брянск – 15040 (+37)

— Брянский район – 4599 (+12)

— Дятьковский район –1688

— Карачевский район – 1413 (+4)

— Клинцы – 1267

— Стародубский район – 1173 (+4)

— Трубчевский район – 1100 (+7)

— Новозыбков – 1030 (+1)

— Брасовский район – 932 (+2)

— Жуковский район – 906

— Навлинский район – 895

— Комаричский район – 881

— Выгоничский район – 863

— Унечский район – 826 (+3)

— Мглинский район – 721 (+1)

— Почепский район – 697 (+2)

— Климовский район – 694

— Фокино – 661

— Погарский район – 640 (+7)

— Сельцо – 555

— Клетнянский район – 536

— Дубровский район – 535

— Клинцовский район – 502

— Суземский район – 450

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 430

— Гордеевский район – 371

— Красногорский район – 312

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 142

— Рогнединский район – 111

— Иногородние – 67.

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