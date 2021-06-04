Релакс для медиков

По итогам проекта составят брошюру, которая должна будет помочь внедрить наработанный опыт в корпоративные программы укрепления здоровья на рабочих местах.

Вот уже восемь месяцев при помощи специалистов своё физическое и психологическое состояние поддерживает в норме персонал Брянской областной инфекционной больницы. Причём не только медики, но и остальные сотрудники, к примеру, работники пищеблока и прачечной. Всего 48 человек вошли в проект «Просто ЗОЖ. Просто медикам».

Разработала его Ассоциация сестринского персонала Брянщины и получила на реализацию в прошлом году грант от президента. Рассчитан проект на год - с октября 2020-го по октябрь 2021-го.

Лечат душу

- С начала пандемии медицинские сёстры оказались в эпицентре событий не только как профессионалы, но и как общественники, волонтёры. Как участники акции #МыВместе они помогали тем, кому в период самоизоляции и стремительного распространения заболевания было труднее всех, в том числе семьям с тяжелобольными детьми. Как могли поддерживали медиков в коронавирусных госпиталях - вместе с ОНФ доставляли питьевую воду, средства защиты, организовывали яркие мероприятия в профессиональные праздники. Медики, работающие в «красной зоне» круглые сутки на износ, подвержены не только заражению COVID-19, но и эмоциональному истощению, профессиональному выгоранию, что сказывается и на их физиологическом здоровье. Профилактика этих явлений и стала основой проекта «Просто ЗОЖ. Просто медикам», - рассказала руководитель проекта, президент общественной организации «Ассоциация сестринского персонала Брянщины», руководитель регионального исполкома ОНФ Лариса Третьякова.

Проект условно можно разделить на две части. В стенах самой инфекционной больницы её персонал занимается с психологом, в том числе индивидуально, чтобы научиться управлять своим психоэмоциональным состоянием и не «перегореть» на работе. Здесь же проходят расслабляющие уроки арт-терапии и фольклора, который направлен в первую очередь на дыхательные практики, но раскрывает также таланты учеников. К примеру, педагог по вокалу - брянская певица Иванка - оценила голос одной из медсестёр, Ольги Паршиковой, и пригласила её в ансамбль «Радуйся». Недавно он в таком обновлённом составе стал лауреатом I степени Всероссийского музыкального конкурса в Туле.

Поддерживают тело

Вторая неотъемлемая часть касается уже не внутреннего, а внешнего восстановления. Занятия по настольному теннису, адаптивной физкультуре и аэройоге проходят через дорогу от лечебного учреждения, в физкультурно-спортивном клубе инвалидов «Пересвет».

Если о пользе тенниса и физкультуры знают, пожалуй, все, то аэройога, или воздушная йога, новое направление. Проводится на эластичных гамаках, подвешенных к потолку. Благодаря им лучше тренируются мышцы-стабилизаторы и глубокие мышцы, так как внимание уделяется ещё и удержанию равновесия. Щадящее воздействие оказывается на суставы и позвонки - перевернутые позы не сдавливают их и делаются наиболее безопасно. В то же время позвоночник мягко растягивается, снимая напряжение и зажимы в пояснице, шейном отделе. Ткань приятно обволакивает всё тело, а покачивание благоприятно влияет на нервную систему.

Тренеры находят подход к каждому, подбирая соответствующий уровень нагрузки на каждую группу мышц. Привести их в тонус позволяет и специальное массажное кресло.

У медиков на себя, к сожалению, часто просто не остаётся ни сил, ни времени, но такой коллективный подход мотивирует и творит чудеса. Одни смогли сбросить лишние килограммы, другие научились садиться на шпагат, а третьи стали приобщать к спорту своих детей.

- Лично мне, как человеку активному, особенно нравится тренироваться. Это не только даёт прилив сил после сложного трудового дня, но и улучшает настроение. После занятий всегда уходишь с улыбкой, - говорит сотрудница областной инфекционной больницы Наталья Микитенко.

Отметим, занятия в спортклубе проходят бесплатно четыре раза в неделю по три часа, а терапия в больнице - четыре раза в месяц по каждому из трёх направлений.

Евгения ПЕТРОВСКАЯ