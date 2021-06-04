Станислава Кошарного назначили первым заместителем мэра Брянска

В Брянске на должность первого заместителя мэра назначили Станислава Кошарного Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на должность первого заместителя мэра назначили Станислава Кошарного. Об этом стало известно в пятницу, 4 июня, на внеочередном заседании городского Совета народных депутатов. Раньше на данном посту трудился Виктор Предёха. Однако его деятельность раскритиковал губернатор, после чего чиновника уволили.

Станислав Кошарный стал новым заместителем главы администрации города Брянска 22 июля 2020 года. Он курировал работу жилищно-коммунального сектора. Еще раньше, с мая 2018 года, он занимал должность главы Бежицкой районной администрации.

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