Фото: оперативный штаб Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 78 жителей региона, выздоровели 65 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.

В целом у 40596 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39712 жителей области, умерли 364 пациента. За сутки выполнили 1596 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 574220.

В Брянске прибавились 32 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 10 новых случаев коронавируса, в Выгоничском районе - восемь, в Мглинском районе–шесть. Четыре ковид-пациента прибавилось – в Брянском районе, три - в Дятьковском районе. По два – в Карачевском, Стародубском, Навлинском , Суражском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 июня 2021 года:

— Брянск – 14979 (+32)

— Брянский район – 4578 (+4)

— Дятьковский район –1687 (+3)

— Карачевский район – 1409 (+2)

— Клинцы – 1263

— Стародубский район – 1169 (+2)

— Трубчевский район – 1088

— Новозыбков – 1027 (+10)

— Брасовский район – 930 (+1)

— Жуковский район – 906

— Навлинский район – 894 (+2)

— Комаричский район – 879 (+1)

— Выгоничский район – 857 (+8)

— Унечский район – 823 (+1)

— Мглинский район – 719 (+6)

— Почепский район – 694

— Климовский район – 692 (+1)

— Фокино – 661

— Погарский район – 623

— Сельцо – 554

— Клетнянский район – 536

— Дубровский район – 535

— Клинцовский район –497

— Суземский район – 445

— Злынковский район – 415

— Суражский район – 430 (+2)

— Гордеевский район – 371

— Красногорский район – 311 (+1)

— Севский район – 306

— Жирятинский район – 141

— Рогнединский район – 110 (+2)

— Иногородние – 66.

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