Фото: оперативный штаб Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 июня 2021 года. За минувшие сутки заболели 78 жителей региона, выздоровели 65 человек. Зафиксировали два новых смертельных случая.
В целом у 40596 человек подтвердили коронавирус, вылечился 39712 жителей области, умерли 364 пациента. За сутки выполнили 1596 тестов на инфекцию. Общее число исследований составляет 574220.
В Брянске прибавились 32 новых заболевших. Это самый большой суточный прирост. В Новозыбкове выявили 10 новых случаев коронавируса, в Выгоничском районе - восемь, в Мглинском районе–шесть. Четыре ковид-пациента прибавилось – в Брянском районе, три - в Дятьковском районе. По два – в Карачевском, Стародубском, Навлинском , Суражском и Рогнединском районах. Всего опасную инфекцию за минувшие сутки выявили в 16 муниципалитетах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 июня 2021 года:
— Брянск – 14979 (+32)
— Брянский район – 4578 (+4)
— Дятьковский район –1687 (+3)
— Карачевский район – 1409 (+2)
— Клинцы – 1263
— Стародубский район – 1169 (+2)
— Трубчевский район – 1088
— Новозыбков – 1027 (+10)
— Брасовский район – 930 (+1)
— Жуковский район – 906
— Навлинский район – 894 (+2)
— Комаричский район – 879 (+1)
— Выгоничский район – 857 (+8)
— Унечский район – 823 (+1)
— Мглинский район – 719 (+6)
— Почепский район – 694
— Климовский район – 692 (+1)
— Фокино – 661
— Погарский район – 623
— Сельцо – 554
— Клетнянский район – 536
— Дубровский район – 535
— Клинцовский район –497
— Суземский район – 445
— Злынковский район – 415
— Суражский район – 430 (+2)
— Гордеевский район – 371
— Красногорский район – 311 (+1)
— Севский район – 306
— Жирятинский район – 141
— Рогнединский район – 110 (+2)
— Иногородние – 66.
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