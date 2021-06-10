Лося из поселка Мичуринский доставили в охотхозяйство

Лось из поселка Мичуринского в охотхозяйстве. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В поисках корма

Фотография молодого лося на детской площадке во дворе нового многоквартирного дома в поселке Мичуринский появилась вечером 7 июня в социальных сетях. Жители били тревогу: десять дней лось живет здесь, выглядит исхудавшим, его уже начали прикармливать. Животное не боялось ни людей, ни собак. Иногда лось уходил в лес, но всегда возвращался на площадку.

– Обращались во все службы, – сетовали в комментариях. – Отказывают в помощи. Мы уже не знаем, как помочь животному.

Как оказалось дикое животное во дворе дома? И, самое главное, как его спасти?

К кому обращаться?

Социальные сети в этом случае были более эффективными, чем простые звонки. За дело взялась бывшая телеведущая, а теперь сотрудница Брянского горсовета Юлия Перепелова. Утром 8 июня она написала в соцсетях Алексею Седому. Он содержит на частном подворье в Подмосковье лосей. И не раз выручал и лечил диких животных. Он стал искать машину для транспортировки лося.

Юлия попросила о помощи главу Брянска Марину Дбар. Только после этого удалось организовать всех, кто отвечает в Брянской области за животных.

Решать проблему стали сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии, регионального управления МЧС, ветеринарной станции Брянского района, заповедника «Брянский лес».

– Животное доставят в вольер для диких животных, – рассказали во вторник, 8 июня, «Брянским известиям» в отделе охраны объектов животного мира регионального департамента природных ресурсов и экологии. – Для этого привлекут ветеринара. Перед транспортировкой животное обездвижат из духового ружья.

Спасательная операция

В шесть часов утра на следующий день ветеринары, сотрудники ведомств и департамента прибыли в Мичуринский. Но лося на детской площадке уже не было. Искали вокруг, но так и не нашли. К счастью, к полудню он снова вышел на площадку перед домом сам.

– После применения обездвиживающего препарата лосенка погрузили в автомобиль для перевозки, – говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Стоит отметить, что вес даже молодой особи достигает нескольких сотен килограммов.

Оказалось, что это – годовалая лосиха. У нее даже есть имя – Даша. Она содержалась на территории частного подворья вместе с братом. Его судьба пока неизвестна. А Даша сбежала. По факту содержания диких животных проводят проверку.

Лосиха Даша отправилась на новое место жительство. В регионе все службы пишут, что ее выпустят в естественную среду обитания. Но вряд ли это возможно для животного, которое все время содержалось в неволе.

Спасательная операция завершилась в два часа дня.

– Годовалая лосиха переехала на постоянное место жительства в большое вольерное хозяйство в Палужье со специализацией на копытных, – пишет Алексей Седой в соцсетях. – В хозяйстве уже есть олени, косули, кабаны. Теперь и лоси. Главное, здесь не ведется охота и запрещена любая стрельба!

Жизнь или смерть

А вот последний факт вызвал сомнение у брянских защитников животных, как они себя называют. В социальных сетях они написали, что лосиху пренепременно должны убить. Не зря же подворье называется «охотхозяйством».

– Не для того мы спасали животное, чтобы потом его уничтожить, – прокомментировали «БИ» возмущение зоозащитников в департаменте природных ресурсов и экологии Брянской области. – В данное охотхозяйство животное направили для реабилитации. За ним смотрят и ухаживают специалисты. Лосиха находится в абсолютной безопасности. Как только животное полностью адаптируется, его отпустят в естественную среду обитания.

А вот ищут ли бывшего хозяина лосенка, и грозит ли ему какое-то наказание, выяснить пока не удалось. В пресс-службе полиции ответили, что этим не занимаются. В природоохранной прокуратуре свою проверку не проводят.

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