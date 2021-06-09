В Брянске установили новые светофоры с дополнительной секцией. Фото: ГТРК Брянск.

В Брянске на перекрестках установили новые светофоры с дополнительной секцией. На ней изображена фигурка шагающего человечка бело-лунного цвета, сообщает ГТРК Брянск. Она предупреждает водителей и заменяет стрелку поворота.

Опыт использования бело-лунной фазы светофора пришел в Брянск из столицы. На данный момент, в областном центре установили три таких конструкции. Они работают в формате пилотного проекта. Если они повлияют на снижение числа аварий, то количество этих светофоров увеличится на перекрестках города.

Поворачивая направо, автомобилист обязан уступить пешеходу преходящему через проезжую часть. И только после этого он может двигаться в заданном направлении, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».