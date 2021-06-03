Правительство Брянской области заключило соглашение на 12 млрд рублей с "Алмаз-Антей"

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Правительство Брянской области в четверг, 3 июня, подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Это произошло в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщают в пресс-службе регионального правителсьтва.

Сотрудничество предполагает модернизацию и развитие производственных мощностей Брянского автомобильного завода. Инвестиции в проект составят 12 миллиардов рублей.

- Инвестиционный проект «Строительство испытательного полигона и техническое перевооружение производственных мощностей АО «БАЗ» планируется осуществить в рамках Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», - говорят в региональном правительстве. - Проект предусматривает строительство на территории завода комплекса контрольно-испытательных трасс, позволяющего проводить исследования серийной и перспективной продукции, и спецучастков с организацией необходимой инфраструктуры, оснащение технологическим оборудованием лабораторно-испытательного комплекса.

На территории завода появятся новые цеха и административные помещения. Кроме того, построят новый учебный центр.

С 2016 года на заводе уже реализуют инвестиционный проект на 764 миллиона рублей. Он рассчитан до 2022 года. И на данный момент уже реализован на 643 миллиона рублей.

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